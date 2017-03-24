Путин заверил Ле Пен, что Россия ни в коем случае не будет влиять на выборы на Франции

Публикации за 24.03.17

Президент РФ Владимир Путина провел встречу в Кремле с кандидатом на пост президента Франции и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В ходе беседу обсуждались президентская гонка во Франции и борьба с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Россия придает очень большое значение отношениям с Францией: «Стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции».

Также он заявил, что Москва ни в коем случае не будет вмешиваться в ход предвыборной компании, но оставляет за собой право общения со всеми представителями политических сил Франции. «Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах», – отметил Путин.

Ранее ряд французских СМИ и политиков обвинили Москву во вмешательстве в предвыборную гонку в стране, не приведя никаких доказательств. Российские власти отвергли эти обвинения.

Марин Ле Пен в ответ сказала, что встреча важна в условиях серьезной террористической угрозы всему мировому обществу. Добиться победы над терроризмом можно только совместными усилиями, убеждена она.

«Мы с вами относимся к тем странам, которые являются реальными борцами с терроризмом. Только вместе можно побороть этот бич, – сказала Ле Пен. – Россия продолжает бороться с терроризмом в Сирии, Франция участвовала в операции в Чаде, мы боролись с терроризмом в Мали. Только так можно побороть терроризм».

Путин в связи с этим упомянул нападение террористов на воинскую часть Росгвардии в Чечне, назвав произошедшее «тяжелым событием», заявил о важности совместной борьбы с терроризмом. «Все мы живем вот в таких сложных условиях. Мы должны осознать реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом», – сказал российский лидер.

Отметим, что Марин Ле Пен прибыла сегодня в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. Ранее в ходе встречи с российскими парламентариями она призвала Россию и Францию объединить усилия ради спасения мира мир от исламского фундаментализма. Ле Пен вновь высказалась за отмену антироссийских санкций, которые считает контрпродуктивными. Она также отметила, что ее позиция в отношении ситуации на Украине не изменилась и совпадает с мнением российских властей. «Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», – напомнила политик.

Соперниками Марин Ле Пен на выборах президента Франции являются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон. Голосование пройдет в два тура – 23 апреля и 7 мая.

Москва, Наталья Аникина

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