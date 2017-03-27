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Политика

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Публикации за 27.03.17

СМИ «похоронили» иркутского губернатора Сергея Левченко (СКРИНШОТЫ)
Фото с сайта irkobl.ru

СМИ «похоронили» иркутского губернатора Сергея Левченко (СКРИНШОТЫ)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко умер в одной из больниц Москвы, сообщило сегодня издание , ссылаясь на источники, близкие к администрации региона. Причину смерти иркутские журналисты не уточнили. Однако позже новость о «кончине» 63-летнего губернатора пропала с сайта издания.

Новый День: СМИ ''похоронили'' иркутского губернатора Сергея Левченко (СКРИНШОТЫ)

Скриншоты страницы сайта NewIrkutsk с сообщением о «смерти» губернатора Левченко

Новый День: СМИ ''похоронили'' иркутского губернатора Сергея Левченко (СКРИНШОТЫ)

Напомним, что коммунист Сергей Левченко был избран главой Иркутской области в сентябре 2015 года. Во втором туре голосования он одержал убедительную победу над кандидатом от «Единой России» врио губернатора региона Сергеем Ерощенко с перевесом в 15% голосов. За Левченко тогда проголосовали 56,39% избирателей, Ерощенко набрал 41,45% голосов.

Иркутск, Москва, Светлана Петрова

Иркутск, Москва. Другие новости 27.03.17

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