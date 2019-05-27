Губернатор Иркутской области срочно госпитализирован

Губернатор Иркутской области 65-летний Сергей Левченко попал в больницу. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источник в аппарате правительства области. Причина срочной госпитализации не уточняется.

Позже в аппарате регионального кабмина подтвердили «Интерфаксу» информацию о госпитализации Левченко, однако не сообщили никаких подробностей.

Напомним, в конце марта 2017 года региональные СМИ сообщили о «кончине» иркутского губернатора в одной из московских больниц. Представитель главы области тогда заявил, что Левченко подаст заявление в полицию после появления слухов о его смерти.

Коммунист Сергей Левченко был избран главой Иркутской области в сентябре 2015 года. Во втором туре он одержал убедительную победу над кандидатом от «Единой России» врио губернатора региона Сергеем Ерощенко с перевесом в 15% голосов. За Левченко тогда проголосовали 56,39% избирателей, Ерощенко набрал 41,45% голосов.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 27.05.19

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