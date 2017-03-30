Весной и летом в армию призовут 142 тысячи россиян / Число призывников сократилось в сравнении с прошлым годом

Публикации за 30.03.17

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. В документе говорится, что призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля 2017 года включительно. В итоге в Вооруженные силы России за этот период будут направлены 142 тыс. человек. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу подлежат граждане России от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу». Указ вступает в силу с 30 марта. Обеспечить призыв поручено правительству, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям.

Напомним, в октябре – декабре 2016 года в армию были призваны 152 тыс. граждан России. Весной прошлого года на военную службу отправились 155 тыс. человек.

Как писал «Новый День», Владимир Путин также подписал Указ, согласно которому общая штатная численность российских Вооруженных сил с 1 июля 2017 года увеличится до 1 млн 903 тыс. человек, в том числе непосредственно военнослужащих – 1 млн 13 тыс. 628 человек. Отметим, что в России служат не только кадровые военные, но и гражданский персонал, он выполняет, преимущественно, вспомогательные функции.

Москва, Иван Гридин

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