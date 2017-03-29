Президент России увеличил штат военных до 1,9 млн человек

Публикации за 29.03.17

Общая штатная численность российских Вооруженных сил увеличится с 1 июля текущего года вырастет до 1,9 миллиона человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе в частности указано, что с 1 января 2017 года общая численность вооруженных сил установлена в размере 1 млн 897 тыс. человек, а с 1 июля 2017 года – 1 млн 903 тыс. человек, в том числе непосредственно военнослужащих – 1 млн 13 тыс. 628 человек. Отметим, что в России служат не только кадровые военные, но и гражданский персонал, он выполняет, преимущественно, вспомогательные функции.

Напомним, данное увеличение численности вооруженных сил РФ первое за 9 лет. Так, предыдущий указ об увеличении численности военнослужащих президент подписал 28 декабря 2008 года. Согласно документу, предельная численность вооруженных сил должна была достигнуть 1 млн человек к 1 января 2016 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.17

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