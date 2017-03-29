NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 29.03.17

Президент России увеличил штат военных до 1,9 млн человек

Президент России увеличил штат военных до 1,9 млн человек

Общая штатная численность российских Вооруженных сил увеличится с 1 июля текущего года вырастет до 1,9 миллиона человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе в частности указано, что с 1 января 2017 года общая численность вооруженных сил установлена в размере 1 млн 897 тыс. человек, а с 1 июля 2017 года – 1 млн 903 тыс. человек, в том числе непосредственно военнослужащих – 1 млн 13 тыс. 628 человек. Отметим, что в России служат не только кадровые военные, но и гражданский персонал, он выполняет, преимущественно, вспомогательные функции.

Напомним, данное увеличение численности вооруженных сил РФ первое за 9 лет. Так, предыдущий указ об увеличении численности военнослужащих президент подписал 28 декабря 2008 года. Согласно документу, предельная численность вооруженных сил должна была достигнуть 1 млн человек к 1 января 2016 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.17

ЕСПЧ объединил жалобы 61 НКО, признанной иностранными агентами. / «Власть должна услышать школьников и студентов». Победители «Ники» вступились за задержанных участников воскресного протеста (ВИДЕО). / «Желтый дом» и «букингемский дворец» зарывают топор войны. «Он – сукин сын, но это наш сукин сын».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter