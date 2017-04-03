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Политика

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Публикации за 03.04.17

В Кремле уточнили причину переноса прямой линии Путина / «Нет никакой политической подоплеки»

В Кремле уточнили причину переноса прямой линии Путина «Нет никакой политической подоплеки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг политическую подоплеку и объяснил это решение графиком главы государства.

«Решения о более поздних сроках проведения прямой линии были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад, – отметил представитель Кремля. – Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», – подчеркнул он.

Песков отметил, что сроки проведения прямой линии изменили в связи с напряженным графиком президента.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что ежегодная прямая линия Путина с народом пройдет не в апреле, а в июне. Общение президента с гражданами может быть приурочено к одному из праздников – Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Эксперты предположили, что перенос может быть связан в том числе и с недавними антикоррупционными протестами, на фоне которых невыгодно проводить прямую линию.

Ранее пресс-секретарь главы государства Песков заявлял, что в этом году прямая линия с президентом пройдет не традиционно в апреле, а позже. Он при этом уточнил, что мероприятие состоится не раньше августа.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 03.04.17

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