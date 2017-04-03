СМИ узнали о переносе прямой линии с Путиным на июнь / Общение президента с народом даст старт выборной кампании

Публикации за 03.04.17

Президент РФ Владимир Путин перенес прямую линию с народом с апреля на июнь. Мероприятие может быть приурочено либо ко Дню защиты детей 1 июня, либо ко Дню России 12 июня, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По мнению экспертов, перенос связан не только с недавними антикоррупционными протестами, на фоне которых невыгодно проводить прямую линию, но и с тем, что к общению президента с населением в Кремле намерены «сформулировать повестку» президентской кампании.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году прямая линия с президентом пройдет не традиционно в апреле, а позже. Он при этом уточнил, что мероприятие состоится не раньше августа.

Глава социологической службы «Левада-центр» Лев Гудков полагает, что перенос прямой линии связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». По мнению эксперта, тема коррупции «бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

«Коррупционный скандал – это не только расследование Алексея Навального, – указал Гудков. – Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения... только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах».

Политолог Константин Калачев, в свою очередь, заявил, что проведение прямой линии с народом в июне «может стать отправной точной для начала президентской кампании».

«Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики, – пояснил эксперт. – Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию».

Путин общается с народом в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Последний раз президент проводил мероприятие в апреле прошлого года. Прямая линия продлилась более 3,5 часов.

Москва, Светлана Петрова

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