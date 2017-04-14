Путин опередил Медведева: названы доходы высших чиновников РФ за 2016 год / Самый богатый в Кремле – Сергей Кириенко, в кабмине – министр Лев Кузнецов

Публикации за 14.04.17

На сайтах Кремля, правительства РФ и Совета Федерации обнародованы данные деклараций о доходах, расходах и имуществе за 2016 год высшего руководства России. Из опубликованных сведений следует, что доход президента Владимира Путина чуть-чуть не дотянул до его заработка в 2015 году, но оказался немного больше, чем у премьер-министра Дмитрия Медведева, но почти в три раза меньше, чем у спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Рекордсменом среди сотрудников Кремля стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, заработавший в 10 раз больше Путина. Однако самой богатой семьей в Кремле оказалась семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Что касается правительства, то в кабмине сменился лидер по доходам – самым богатым членом правительства стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, получивший доход в размере 582,1 млн рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

Президент России Владимир Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году. Движимое и недвижимое имущество главы государства осталось без изменений. В собственности президента имеется земельный участок площадью 1500 кв. м, квартира площадью 77 кв. м и гараж. В пользовании у Путина находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью. Все перечисленные объекты расположены на территории России. Путин также владеет двумя раритетными автомобилями «Волга» ГАЗ-М21, «Нивой» и прицепом «Скиф».

Премьер Дмитрий Медведев, по данным декларации, заработал в прошлом году 8 млн 586 тыс. 974 рубля 69 копеек, что на 180 тысяч меньше, чем в 2015 году, когда его доход составил 8 млн 767 тыс. 882 рубля 96 копеек. В пресс-службе кабмина объяснили сокращение дохода главы правительства уменьшением суммы вклада и процентов по нему. В собственности у премьера находится квартира площадью 367,8 кв. м, по-прежнему два раритетных автомобиля ГАЗ-20 и ГАЗ-21, у его супруги Светланы – два машиноместа, квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf, который фигурировал в прошлых декларациях. Кроме того, Медведев арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет. Супруга премьера, как в предыдущие годы, не получила никакого дохода.

Из министров правительства больше всего заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, годовой доход составил около 582 млн 146 тыс. рублей, что в 12 раз больше показателя прошлого года – 47,9 млн рублей. Кузнецов увеличил доход за счет «вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», сообщили в пресс-службе Минкавказа. Речь идет о продаже «дорогостоящей недвижимости в Москве». Кузнецову принадлежат 10 земельных участков в России площадью от 958 до 1553 кв. м и один жилой дом (563,6 кв. м), все находятся в индивидуальной собственности. Еще одним участком (3385 кв. м), расположенным во Франции, министр владеет на правах совместной собственности, аналогичная форма владения и у жилого дома во Франции площадью 180 кв. м. Кроме того, Кузнецов лично владеет квартирой во Франции (109,3 кв. м), четырьмя гаражами (три из них во Франции). В автопарке у Кузнецова – Mercedes-Benz A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.

Прошлогодний рекордсмен в правительстве – министр по работе с «открытым правительством» Михаил Абызов за 2016 год получил доход почти 520,9 млн рублей против 455 млн рублей годом ранее. Третье место в рейтинг занял вице- премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с доходом а размере 356,9 млн рублей. Самым «бедным» министром стал глава Минсельхоза Александр Ткачев, заработавший в 2016 году 5,6 млн , что почти в 9 раз меньше его доходов годом ранее (50,4 млн рублей). Представитель министра объяснил высокий заработок Ткачева тем, что в 2015 году он получил наследство в связи со смертью его отца, передает РБК.

В кремлевской администрации рекордсменом оказался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, доход которого за прошлый год составил 85 млн 486 тысяч рублей, что, вероятно, связано с его работой на посту главы «Росатома». У Кириенко в собственности находится земельный участок площадью 7116 кв. м, жилой дом с хозпостройками площадью 698,5 кв.м, жилое строение, машиноместо, спортивно-оздоровительный блок и хозяйственная постройка. Также у него в пользовании находится квартира 254,3 кв. м и лесной участок площадью 5 тыс. кв. м. Вся указанная в деклрации недвижимость находится в России.

Второе и третье места в рейтинге представителей президентской администрации заняли секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред главы государства в Совете Федерации Артур Муравьев с 33 млн 548 тыс. и 33 млн 297 тыс. руб. соответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заработал в минувшем году больше Путина – 12 млн 813 тыс. рублей, его супруга Татьяна Навка в 10 раз больше – 120 млн. 815 тыс. рублей. Таким образом, его семья оказалась самой богатой в Кремле. В собственности у пресс-секретаря главы государства две квартиры (111,7 кв. м и 112,5 кв. м), 1/2 доли в квартире площадью 55,3 кв. м, а также парковочное место. Официальный представитель Кремля пользуется двумя земельными участками (7967 и 1406 кв. м) и жилым домом (779,2 кв. м), также владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Жена Пескова задекларировала два земельных участка (7967 и 1406 кв. м), два жилых дома (779,2 и 353,5 кв. м), три квартиры в России (180,4, 108,4 и 78,8 кв. м) и одну квартиру в США (126 кв. м) и одно машиноместо. Кроме того, Татьяне Навке принадлежит Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz МL63 AMG, Lexus RX350 и мотовездеход Yamaha.

Помощник президента Владислав Сурков заработал в прошлом году 8 млн 758 тыс. рублей. Согласно данным декларации, Сурков не владеет никакой недвижимостью и машинами, но имеет в пользовании квартиру (59,4 кв. м), два земельных участка (6000 и 936 кв. м) и жилой дом (598 кв. м). В собственности у его супруги Натальи Дубовицкой имеется шесть участков площадью почти 5 га и два дома (1359 кв.м).

Наименьший доход в администрации президента РФ задекларировала уполномоченный президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова – 2 млн 789 тыс. рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, согласно данным декларации, в прошлом году заработала 22 млн 859 тыс. рублей. Супруг спикера верхней палаты российского парламента получил доход в размере 17 млн рублей.

В собственности Матвиенко имеется земельный участок площадью более 3,5 тыс.кв.м., дача площадью 729 кв. м и две квартиры – 290 и 215 кв. м каждая, одна из них – в совместной собственности с супругом. Кроме того, в пользовании у спикера Совфеда есть служебная дача (730 кв. м) и имеется автомобиль «Шевроле-Нива».

Самым богатым сенатором оказался член Совфеда от заксобрания Камчатки Валерий Пономарев. В прошлом году он заработал почти 2,7 млрд рублей, увеличив свой доход почти вдвое. Его супруга задекларировала доход в размере 32,7 млн рублей. В собственности сенатора находятся три квартиры площадью от 150 до 179 кв. м, расположенные в России, пять машиномест, а также три нежилых помещения. Сенатор также владеет четырьмя автомобилями: раритетной «Волгой» ГАЗ-21, «Бентли Арнаж R», «Порше Кайен Турбо» и «Феррари F430».

Пономарев, согласно декларации о доходах, в 2015 году заработал 1,4 млрд рублей, став самым богатым российским парламентарием (в 2014 году его официальный заработок составил 362,6 млн рублей).

Москва, Наталья Аникина

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