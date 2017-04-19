Митинги протеста не прошли даром: в Новосибирске отменили драконовский рост тарифов ЖКХ

Публикации за 19.04.17

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после протестных акций отменил свое постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15-20% с 1 июля 2017 года. Об этом глава региона сообщил на встрече с журналистами. По его словам, повышение тарифов составит 4%. Это решение коснется всех городов и районов региона, подчеркнул губернатор.

«Я слышу мнения не только на митингах, я встречался с профсоюзом, «Народным фронтом»… В постановление внесены изменения, предельный рост (тарифов) составит 4%», – заявил Городецкий. Глава области отметил, что пересмотрел собственное решение о резком росте жилищно-коммунальных тарифов с учетом выросшей финансовой нагрузки на жителей региона. «Увеличились взносы на капремонт, и в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН… Это тоже легло нагрузкой на жителей», – цитирует Городецкого издание «Тайга. Инфо». Губернатор в этой связи не преминул подчеркнуть, что власти региона «всегда занимают сторону потребителя и жителей города». «Подтверждение тому последние три года, когда правительство стало участвовать в урегулировании уровня тарифов», – указал он (цитата по Сиб.фм).

До последнего времени глава региона категорически отказывался отменять постановление о повышение тарифов ЖКХ в Новосибирске, несмотря на недовольство горожан и их многочисленные митинги протеста. На изменение позиции Городецкого, скорее всего, повлияли предстоящие президентские выборы 2018 года: власти решили, наверняка, по указанию из Москвы, не обострять социальную обстановку в регионе в преддверии избирательной кампании.

Напомним, Департамент по тарифам Новосибирской области в декабре прошлого года утвердил повышение коммунальных платежей в областном центре на 15-20%, в то время как правительство РФ установило предельный рост в 4%. Данное решение поддержали губернатор Новосибирской области, подписав соответствующее постановление, и мэр областного центра Анатолий Локоть.

Согласно документу, тарифы ЖКХ в регионе с 1 июля 2017 года должны были вырасти в среднем на 15-20%. Планировалось, что холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение – на 20,1%, горячая вода – на 15,9%, отопление – на 14,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%. Чиновники объяснили повышение тарифов снижением потребления тепла и воды населением, напоминает издание FlashSiberia. Из-за этого поставщик, компания «Сибэко», стал получать меньший доход. Потребление воды снизилось из-за того, что новосибирцы стали массово устанавливать счетчики, а отпуск тепла уменьшился из-за теплых зим.

Решение о сверхросте тарифов ЖКХ вызвало волну недовольства жителей Новосибирска. Горожане провели семь протестных акции против индексации жилищно-коммунальных тарифов. Митингующие требовали отменить распоряжение губернатора о повышении тарифов ЖКХ. На последних акциях протеста звучали и политические требования – манифестанты требовали отставки мэра-коммуниста Анатолия Локотя и губернатора Городецкого.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 19.04.17

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