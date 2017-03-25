Жители Новосибирска вновь митингуют против повышения тарифов ЖКХ (ФОТО) / И требуют отставки губернатора и мэра

Публикации за 25.03.17

Очередной, шестой по счету митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошел сегодня в центре Новосибирска на площади Ленина. По данным СМИ, в нем приняли участие около 1000 человек. В то же время в мэрии города насчитали около 600 участников протестной акции. Манифестанты требовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого о повышении тарифов ЖКХ в среднем на 15%. Помимо этого на митинге звучали и политические требования – отставка мэра-коммуниста Анатолия Локтя, поддержавшего рост тарифов, и губернатора Городецкого.

Горожане вышли на площадь с плакатами «Депутаты от ЕР и КПРФ – братья-близнецы», «Мы вас не для того выбирали», сообщает издание FlashSiberia. На еще одном плакате было изображено лицо губернатора с подписью «Сибиряки, спасибо за ваши денежки!».

Протестная акция в Новосибирске (фото Тайга.Инфо)

Жители Новосибирска требуют отменить грабительские тарифы ЖКХ (фото Тайга.Инфо)

Участники акции протеста вновь требовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в областном центре на 15%, в то время как правительство РФ установило предельный рост в 4%. Стоит отметить, что на этой неделе Городецкий отказался пересматривать распоряжение о повышении тарифов ЖКХ.

Согласно документу, тарифы ЖКХ в регионе с 1 июля 2017 года вырастут среднем на 15-20%. В частности, холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение – на 20,1%, горячая вода – на 15,9%, отопление – на 14,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%. Решение о повышении тарифов поддержал мэр областного центра.

По словам протестующих, власти и организации, занимающиеся предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению, так и не представили экономических обоснований для роста тарифов.

В департаменте по тарифам Новосибирской области объяснили повышение тарифов снижением потребления тепла и воды населением. Из-за этого поставщик, компания «Сибэко», стал получать меньший доход. Потребление воды снизилось из-за того, что новосибирцы стали массово устанавливать счетчики, а отпуск тепла уменьшился из-за теплых зим.

Сегодняшняя акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), включающим представителей ряда общественных организаций, среди которых Комитет «Пенсионеры – за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ» и другие, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что новосибирская прокуратура начала проверку обоснованности повышения тарифов, в ходе которой уже были выявлены некоторые нарушения.

Новосибирск, Светлана Петрова

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