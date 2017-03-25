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Общество

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Публикации за 25.03.17

Жители Новосибирска вновь митингуют против повышения тарифов ЖКХ (ФОТО) / И требуют отставки губернатора и мэра
фото Тайга.Инфо

Жители Новосибирска вновь митингуют против повышения тарифов ЖКХ (ФОТО) И требуют отставки губернатора и мэра

Очередной, шестой по счету митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошел сегодня в центре Новосибирска на площади Ленина. По данным СМИ, в нем приняли участие около 1000 человек. В то же время в мэрии города насчитали около 600 участников протестной акции. Манифестанты требовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого о повышении тарифов ЖКХ в среднем на 15%. Помимо этого на митинге звучали и политические требования – отставка мэра-коммуниста Анатолия Локтя, поддержавшего рост тарифов, и губернатора Городецкого.

Горожане вышли на площадь с плакатами «Депутаты от ЕР и КПРФ – братья-близнецы», «Мы вас не для того выбирали», сообщает издание FlashSiberia. На еще одном плакате было изображено лицо губернатора с подписью «Сибиряки, спасибо за ваши денежки!».

Новый День: Жители Новосибирска на митинге вновь потребовали отменить повышение тарифов ЖКХ (ФОТО)

Протестная акция в Новосибирске (фото Тайга.Инфо)

Новый День: Жители Новосибирска на митинге вновь потребовали отменить повышение тарифов ЖКХ (ФОТО)

Жители Новосибирска требуют отменить грабительские тарифы ЖКХ (фото Тайга.Инфо)

Участники акции протеста вновь требовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в областном центре на 15%, в то время как правительство РФ установило предельный рост в 4%. Стоит отметить, что на этой неделе Городецкий отказался пересматривать распоряжение о повышении тарифов ЖКХ.

Согласно документу, тарифы ЖКХ в регионе с 1 июля 2017 года вырастут среднем на 15-20%. В частности, холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение – на 20,1%, горячая вода – на 15,9%, отопление – на 14,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%. Решение о повышении тарифов поддержал мэр областного центра.

По словам протестующих, власти и организации, занимающиеся предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению, так и не представили экономических обоснований для роста тарифов.

В департаменте по тарифам Новосибирской области объяснили повышение тарифов снижением потребления тепла и воды населением. Из-за этого поставщик, компания «Сибэко», стал получать меньший доход. Потребление воды снизилось из-за того, что новосибирцы стали массово устанавливать счетчики, а отпуск тепла уменьшился из-за теплых зим.

Сегодняшняя акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), включающим представителей ряда общественных организаций, среди которых Комитет «Пенсионеры – за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ» и другие, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что новосибирская прокуратура начала проверку обоснованности повышения тарифов, в ходе которой уже были выявлены некоторые нарушения.

Новосибирск, Светлана Петрова

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