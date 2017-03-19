Жители Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ / Оппозиционера Алексея Навального закидали яйцами

Публикации за 19.03.17

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Новосибирске. Митингующие выступали против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Никто из представителей местных властей на митинг не явился, зато не обошлось без курьезов. Так в известного оппозиционера Алексея Навального, который выступил перед демонстрантами с речью, неизвестный кинул несколько яиц.

Акция была заранее согласована, в заявке указывалась численность в 1,5 тысячи человек. Однако количество людей, пришедших на митинг, превысило эту цифру вдвое, пишет портал Тайга.инфо со ссылкой на источник в мэрии Новосибирска. На мероприятии было пресечено несколько провокаций.

Демонстранты требовали отмены распоряжения губернатора Владимира Городецкого «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год». Согласно документу тарифы ЖКХ в регионе 1 июля по 31 декабря 2017 вырастут среднем на 15%, в то время как правительство РФ установило рост в 4%. В частности, холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение – на 20,1%, горячая вода – на 15,9%, отопление – на 14,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%.

Протестующие заявили, что власти и организации, занимающиеся предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению, так и не представили экономических обоснований для роста тарифов. Митингующие дали месяц на отмену индексации, в том случае, если этого не произойдет, они заявили, что будут требовать отставки губернатора.

Поддержку протестующим в письменном виде выразили экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов и лидер «Яблока» Эмилия Слабунова. Присутствие на митинге Алексея Навального, по всей видимости, не пришлось по душе новосибирцам. Так в ходе акции неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера. Провокация была пресечена другими участниками, мужчину задержали правоохранители.

По словам организаторов, они приглашали принять участие в акции полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Сеняйло, губернатора Владимира Городецкого и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Впрочем, те предпочли не явиться на акцию. Городецкий направил организаторам письмо, в котором заявил, что власти «все уже объяснили», а также пригласил оргкомитет митинга на встречу с ним.

Тем временем, новосибирская прокуратура начала проверку обоснованности повышения тарифов, в ходе которой уже были выявлены некоторые нарушения. Об этом сообщил прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 19.03.17

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