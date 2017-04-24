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Политика

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Публикации за 24.04.17

Депутаты предложили ввести налог на бездетность

Депутаты предложили ввести налог на бездетность

В ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям зампред представительного органа Николай Губенко выступил с предложением ввести новый обязательный платёж для обеспеченных граждан – налог на бездетность, сообщает агентство «Москва».

Губенко заявил, что в Москве достаточно «очень имущих людей», а новый сбор послужит «сбережению» и «умножению нации». «Почему не обложить их налогом на бездетность? Это же очень просто – обложить налогом на бездетность. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», – отметил слуга народа.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев считает, что пропаганда многодетности необходима, но налог на бездетность, который существовал в СССР, привёл к отрицательным явлениям в культурной среде.

«Налог нёс функцию, наполняющую бюджет государства. Но хорошо помню, что с 18 лет мужчины обязаны были платить процент за бездетность, что вызывало недоумение. Будучи председателем профсоюза, мне приходилось разбираться с ситуацией, когда женщины приносили липовые справки о невозможности забеременеть, а молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты», – заявил парламентарий, добавив, что Россия не такая бедная страна, чтобы за счёт обязательного налогообложения других помогать малоимущим многодетным семьям.

Пользователи оказались не на шутку возмущены предложением Губенко. «Видимо в Мосгордуме явно недалёкие и малоопытные депутаты сидят, предлагающие такие угнетающие население страны налоги. Граждане сейчас и так обложены налогами и бестолковый Минфин уже запудрил голову своими реформами и налоговыми манёврами», – высказался один из них. «Лучше бы родители этого «товарища» были бездетными», – отметил другой.

Также от граждан поступали ввести налог «на дурные законы» и на все контрацептивы. Также от граждан поступали ввести налог «на дурные законы» а также акцизные сборы на все контрацептивы.

Москва, Иван Гридин

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