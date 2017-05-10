Не хочешь детей – плати! / Налог на малодетность предлагают ввести в России

Публикации за 10.05.17

Институт демографии, миграции и регионального развития направил президенту России проект закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает комплекс мер, которые, по мнению экспертов, помогут решить демографические проблемы к 2030 году. Концепция предполагает разделение многодетный семей на несколько категорий, а бюджет на их поддержку пополнит налог на малодетность.

В настоящее время в России 1,5 млн многодетных семей, в них растут почти 20% всех детей в стране. Законопроект призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны, поэтому ответственными за его продвижение авторы предлагают сделать Министерство обороны и Министерство экономического развития РФ, пишут «Известия».

Для того чтобы дифференцировать меры социальной поддержки, инициаторы хотят разделить многодетные семьи на категории: малоимущие, зажиточные и состоятельные. Размер ежемесячных пособий будет зависеть от количества детей в семье, так воспитывающие трех-четырех детей будут получать 25 тысяч рублей, пятерых-семерых детей – 45 тысяч рублей, при наличии восьми и более детей выплаты составят от 100 тысяч рублей.

Кроме того, поддержать многодетные семьи предлагается не только рублем, но и услугами, например, абонементами в консерваторию и фитнес-клуб, или турпутевками. К тому же, время, потраченное на уход за детьми, авторы концепции хотят включить в общий трудовой стаж. Особо отмечаются в проекте закона многодетные отцы, для них предложили ввести орден «Заслуженный отец России», а также меры поддержки в виде льгот и скидок при приобретении автомобиля.

Решение жилищного вопроса инициаторы видят в создании специализированных поселений – городков демографического будущего, где многодетным семьям выделят не просто участки земли, а готовые проекты с подведенными коммуникациями и системой мер по поддержке строительства дома материалами. Такой подход позволит избежать ситуации, когда многодетные семьи, получая земельный участок, не имеют возможности возвести на нем полноценное жилье, и в результате лишь несут убытки в виде налогов.

Самым спорным пунктом законопроекта является введение налога на малодетность. Предполагается, что он будет взиматься с семей, которые не хотят иметь больше одного ребенка, причем не по медицинским показателям. Впрочем, размер налога пока не определен. По мнению экспертов, его введение не поможет повысить рождаемость, а только настроит против закона бездетных граждан.

Напомним, ранее подобная идея была озвучена в конце апреля в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям. Зампред представительного органа Николай Губенко выступил с предложением ввести налог на бездетность. По его словам, в Москве достаточно «очень имущих людей», а новый сбор послужит «сбережению» и «умножению нации». В свою очередь председатель комиссии Михаил Антонцев считает, что налог на бездетность, который существовал в СССР, привел к отрицательным явлениям в культурной среде.

Москва, Зоя Осколкова

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