Путин и Трамп договорились о борьбе с терроризмом / Личная встреча намечена на 7-8 июля в Гамбурге

Публикации за 03.05.17

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран обсудили целый ряд актуальных вопросов сотрудничества на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

В частности, Путин и Трамп условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран для поиска вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. «Цель – создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что Министр иностранных дел России и Государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, стороны обстоятельно обсудили опасную ситуация на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал американского коллегу к сдержанности и снижению уровня напряжённости. Они условились наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы. В целом, отметили в Кремле, беседа носила деловой и конструктивный характер.

В Белом доме в свою очередь охарактеризовали телефонный разговор между главами стран как «очень хороший». «Разговор был очень хорошим и включал в себя дискуссию о зонах безопасности и деэскалации в Сирии для обеспечения прочного мира по гуманитарным и многим другим причинам», – говорится в заявлении Белого дома. В документе отмечается, что «президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы остановить насилие».

Отметим также, что Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге. Вашингтон также заявил о намерении направить своего представителя на переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 3 и 4 мая. Ранее, 13 апреля, Трамп выразил уверенность в том, что американо-российские отношения будут нормализованы, напоминает «Немецкая волна». «Между США и Россией все наладится. В нужный момент все образумятся, и наступит прочный мир», – написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Между тем, вопреки официально высказанным позициям участников переговоров, The Wall Street Journal пишет, «прорыва не произошло». Издание пишет, что телефонный разговор длился около 30 минут и был инициирован Путиным. Кроме того, как отметил собеседник издания, конкретных договоренностей о личной встрече двух президентов на саммите G20 в июле в ходе разговора также не достигнуто.

Москва – Вашингтон, Иван Гридин

Москва – Вашингтон. Другие новости 03.05.17

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