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Публикации за 04.05.17

В правительстве поддержали идею создания «карты русского» / Российская грин-карта может появиться к 2019 году

В правительстве поддержали идею создания «карты русского» Российская грин-карта может появиться к 2019 году

Министерство связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой создания в России аналога американской грин-карты. Предполагается, что документ, позволяющий иностранцам российского происхождения приезжать и работать в РФ, поможет решить проблему недостатка высококвалифицированных специалистов. Карта российского соотечественника должна быть введена в оборот к 2019 году.

О планах внедрения «карты русского» говорится в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи. Документ был утвержден министром Николаем Никифоровым и направлен на согласование в заинтересованные ведомства, пишут «Известия».

В проекте программы есть раздел под названием «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж», где говорится, что к 2019 году должна появиться карта, которая даст право на въезд и работу в Россию высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком.

Чтобы претворить инициативу в жизнь, правительству предстоит проработать систему оценки квалификации работающих в РФ владельцев карты работодателями, а также внедрить меры поддержки иностранных специалистов, которые покажут хорошие результаты.

Напомним, ранее идею предоставления бывшим соотечественникам специальных «карт русского», которые являлись бы аналогом американской грин-карты, озвучивали в Госдуме в январе текущего года. По мнению автора законопроекта Владимира Сысоева, документ должен подтверждать принадлежность лица – гражданина одной из стран СНГ или Балтии – к российскому народу.

Владельцы карты, по задумке народного избранника, получат право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, а также скидки на проезд в Россию. «Карта русского» – это документ, который, хотя и не дает гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», – считает Сысоев.

Москва, Зоя Осколкова

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