В Госдуме предлагают учредить «грин-карту» для русских-иностранцев / Эксперты опасаются наплыва мигрантов

Публикации за 27.01.17

В Госдуме рассматривают идею предоставления бывшим соотечественникам специальных «карт русского», которые являлись бы аналогом американской грин-карты. Документ будет подтверждать принадлежность лица – гражданина одной из стран СНГ или Балтии – к российскому народу. Автором законопроекта стал депутат Владимир Сысоев

Владельцы карты, по задумке народного избранника, получат право на работу, бесплатную учёбу, медицинскую помощь, а также скидки на проезд в Россию. «Карта русского» – это документ, который, хотя и не даёт гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», – считает Сысоев.

В случае одобрения проекта российские грин-карты начнут выдавать с 1 января 2018 года, отмечает RT. Предполагается, что предлагаемые меры будут способствовать поддержке родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах.

«Это реальная рука помощи миллионам соотечественников, которые в результате крушения СССР оказались за границами родины. Несмотря на крайне тяжёлые условия, они оставались российскими патриотами, поддерживали традиции отцов», – заявляет Сысоев.

По мнению руководителя интеграционного центра «Миграция и закон» Гавхары Джураевой, российская «грин-карта» будет пользоваться популярностью. «Ещё не иссякли те ресурсы, которые могли бы пополнить Россию за счёт тех соотечественников, которые находятся в СНГ», – считает эксперт. Однако Джураева подчёркивает, что возможность получения российской «грин-карты» должна проходить по границам сегодняшней России, а не СССР.

«Россия заинтересована в притоке своих соотечественников. Мы готовы взять на себя ответственность за весь бывший СССР? Будет наплыв тех, кому Россия-то не нужна, а нужно побольше заработать, больше возможностей. Вот это, я считаю, неправильно. Конечно, такая «грин-карта» станет лазейкой для трудовых мигрантов. Любое облегчение въезда – это лазейка. Проблемы миграции будут возрастать», – уверена Джураева.

Она также добавила, что претендующий на «грин-карту» должен знать историю и культуру России и обладать очень хорошими знаниями русского языка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.17

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