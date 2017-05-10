Белый дом и МИД РФ подтвердили встречу Трампа и Лаврова / Главная тема переговоров – Сирия

Публикации за 10.05.17

Белый дом подтвердил готовящуюся официальную встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление американского правительства. Позднее о планируемых переговорах Трампа и Лаврова сообщил Департамент информации и печати МИД РФ. Ранее о встрече американского президента и российского министра иностранных дел сообщили агентства Reuters и Associated Press.

По данным администрации США, встреча Лаврова и Трампа состоится 10 мая в Вашингтоне в овальном кабинете Белого дома в 10:30 по восточному времени (17:30 мск) и будет закрытой для прессы. Как отмечает AP, главной темой встречи будет ситуация в Сирии. Лавров и Трамп обсудят создание четырех зон деэскалации, предусмотренные соглашением между Россией, Ираном и Турцией, подписанным в начале мая в Астане. «Важно согласовать позиции в администрации Трампа, в частности, с министром обороны Джимом Мэттисом», – указывается в сообщении агентства, которое цитирует «Интерфакс». Эти зоны, по мнению Вашингтона, «не будут покрывать территории, где возглавляемая США коалиция ведет борьбу против террористов «Исламского государства (группировка запрещена в РФ)».

В этот же день Лавров встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе встречи представители России и США обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. 11 мая глава российского внешнеполитического ведомства, как ожидается, примет участие в министерском заседании Арктического совета.

Напомним, Тиллерсон в ходе своего визита в Москву 12 апреля встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран высказались «в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге, отмечалось в сообщении Кремля. Впрочем, в заявлении Белого дома о предстоящей встрече не упоминалось, а зампомощника Трампа по национальной безопасности Майкл Антон отметил, что этот вопрос обсуждался, но никаких решений принято не было.

Москва, Вашингтон, Светлана Петрова

Москва, Вашингтон. Другие новости 10.05.17

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