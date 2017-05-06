До мира в Сирии еще далеко / Меморандум о создании зон деэскалации вступил в силу, но бои продолжаются

Публикации за 06.05.17

МИД России опубликовал на своем сайте меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, договоренность о которых была достигнута в ходе межсирийских переговоров 3-4 мая в Астане. Документ был подписан странами-гарантами – Россией, Турцией и Ираном. Власти Сирии приветствовали принятие меморандума. Впрочем, несмотря на то, что формально режим о прекращении огня в четырех зонах деэскалации вступил с 00:00 мск 6 мая, в одном из этих районов ночью продолжились бои между сирийской правительственной армией и сторонниками оппозиции.

В документе, состоящем из шести пунктов, указывается, что в Сирии будут созданы следующие мирные зоны: провинция Идлиб, а также части соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, районы на юге Сирии (провинции Дараа и Кунейтра). Точные границы районов деэскалации в меморандуме не определены.

По плану в зонах деэскалации должны быть прекращены бои, обеспечивается гуманитарный доступ и оказание населению медицинской помощи, восстанавливается инфраструктура, создаются условия для безопасного передвижения людей.

Также для предотвращения инцидентов и вооруженных столкновений между сторонами конфликта вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

По данным Минобороны РФ, российские военные самолеты прекратили боевые вылеты в мирных зонах еще 1 мая. Данные районы закрыты для авиации международной коалиции во главе с США. По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, «единственное, где может работать авиация международной коалиции, – это по объектам «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), которые располагаются в районе Ракки, ряде населенных пунктов в районе Евфрата, Дейр эз-Зора и далее на иракской территории». Впрочем, как заявили в Пентагоне, американская авиация вместе с международной коалицией в Сирии не намерена прекращать полеты над зонами деэскалации в этой арабской республике и будет продолжать «бомбить террористов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организации запрещены в РФ).

Предполагается, что через две недели после подписания меморандума страны-гаранты создадут рабочую группу по деэскалации для обозначения границ зон и решения других операционных и технических вопросов. К 4 июня должны быть подготовлены карты мирных зон, а также карты для отделения вооруженных оппозиционных группировок от террористов. Этим будет заниматься совместная экспертная группа, созданная странами-гарантами.

В документе указывается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе согласия стран-гарантов.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ и представителей оппозиции сообщил, что правительственные войска Сирии и сторонники оппозиции в ночь на субботу продолжили бои в районах провинции Хама, в которой решено установить зону деэскалации. Отмечается, что сирийская армия обстреляла Аль-Залакийят и еще два небольших населенных пункта в Хаме. Военные применили авиацию. Оппозиционеры также вели стрельбу по позициям правительственных войск.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 06.05.17

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