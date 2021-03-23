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Вторник, 23 марта 2021, 13:38 мск

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Авиация РФ уничтожила контрабанду в Сирии на 100 млн долларов

Фото: Минобороны РФ

В Сирии в ходе операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в провинции Идлиб была уничтожена военная техника боевиков и партия контрабанды на сумму более 100 млн долларов, сообщает ЦСН.

Российская авиация нанесла серию ударов по стоянке седельных тягачей с полуприцепами, составленным в автопоезд. Они находились в районе пограничного перехода Баб эль-Хава. Утверждается, что террористы намеревались выдать автопоезд и перевозимые им грузы за гуманитарную помощь.

Кроме того, ВКС России нанесли удары по нефтяной инфраструктуре компании Watad Petroleum (WP). По данным сирийских СМИ, эта компания принадлежит командованию террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ). Считается, что WP является одним из главных звеньев в цепочке контрабанды сирийской нефти в Турцию.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 23.03.21

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