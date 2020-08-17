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Понедельник, 17 августа 2020, 12:55 мск

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США нанесли авиаудар по блокпосту правительственной армии Сирии

Фото: defense.gov

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по блокпосту правительственной армии в Сирии в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. Об этом сообщает государственное телевидение арабской республики.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», – передает канал Ikhbariya. Издание al-Watan в свою очередь уточняет, что авиационный удар последовал после того, как сирийские военные отказались пропустить американский патруль на подконтрольную правительственным властям территорию. Какой именно стране принадлежал атаковавший блокпост самолет, не уточняется. В Вашингтоне случившееся пока никак не комментируют.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 17.08.20

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Метки / Сирия

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