США нанесли авиаудар по блокпосту правительственной армии Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по блокпосту правительственной армии в Сирии в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. Об этом сообщает государственное телевидение арабской республики.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», – передает канал Ikhbariya. Издание al-Watan в свою очередь уточняет, что авиационный удар последовал после того, как сирийские военные отказались пропустить американский патруль на подконтрольную правительственным властям территорию. Какой именно стране принадлежал атаковавший блокпост самолет, не уточняется. В Вашингтоне случившееся пока никак не комментируют.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 17.08.20

Лукашенко пообещал поделиться властью: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». / Коронавирус привел в Индии к смерти 50000 человек. / Из-за пандемии в Японии рухнул ВВП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»