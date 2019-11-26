В Минобороны заявили по подготовке фейковых химатак в Сирии

В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в Идлибской зоне деэскалации.

«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ), совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия», – приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

По данным силовиков, боевики проводят кастинг среди местных жителей для участия в соответствующих съёмках. Фейковые видео планируется разместить в социальных сетях. Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье обнаружили его соседи в саду дома, где он проживал в Стамбуле. Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки.

Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад. Как напоминает RT, «Белые каски» провозглашают своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют эту организацию в связях с экстремистами.

В МИД России в свою очередь называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации законных властей Сирии. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия и нанести удары по правительственным объектам.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 26.11.19

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