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Среда, 29 августа 2018, 10:31 мск

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«Белые каски» завезли в Сирию химоружие для новых провокаций

Фото: army.mil

Представители «Белых касок» доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый «Ахрар Аш-Шам» (организация запрещена в РФ). Такое заявление в ходе брифинга сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

По его словам, химоружие привезли на двух крупнотоннажных грузовиках в сопровождении восьми представителей организации «Белые каски». У ворот склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования. Данную информацию предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб.

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – заявил представитель центра.

25 августа, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшие два дня в Сирии может состояться провокация с применением химоружия. Он предупреждал, что под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита. Конашенков также отметил, что после инсценировки «ряженые спасатели «Белых касок»» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

На этом фоне госдеп заявил, что США готовы ответить на применение химоружия в Сирии. По словам представителя ведомства Хизер Науэрт, Вашингтон призвал Москву предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 29.08.18

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