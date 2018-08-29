США развернут систему ПРО на севере Сирии, ради создания хаоса в регионе

Вашингтон намерен развернуть систему противоракетной обороны (ПРО) в ряде регионов на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на экс-командующего военной ассамблеей сирийской провинции Дейр эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.

По данным СМИ, на сегодняшний день США уже установили три радиолокационных системы в сирийских районах Таль Байдар, Кобани и Саррин и развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

Собеседник издания также рассказал, что следующим шагом Вашингтона может стать развертывание системы ПРО в регионе. По данным газеты, США планируют помогать представителям запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон намеревается создать военную инфраструктуру для организации бесполётной зоны на севере Сирии. Ранее США многократно предлагали применить такие меры. Так, например, в сентябре 2016 года госсекретарь Джон Керри предложил ввести в Сирии бесполётную зону для всех, кроме сил коалиции под командованием Вашингтона.

Стоит также отметить, по словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Цыганкова, представители «Белых касок» доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб. Как писал «Новый День», химоружие привезли на двух крупнотоннажных грузовиках в сопровождении восьми представителей организации «Белые каски». У ворот склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования. Данную информацию предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб.

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – заявил представитель центра.

25 августа, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшие два дня в Сирии может состояться провокация с применением химоружия. Он предупреждал, что под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита. Конашенков также отметил, что после инсценировки «ряженые спасатели «Белых касок»» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

На этом фоне госдеп заявил, что США готовы ответить на применение химоружия в Сирии. По словам представителя ведомства Хизер Науэрт, Вашингтон призвал Москву предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 29.08.18

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