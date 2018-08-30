В Кремле объяснили крупнейшие учения вблизи Сирии и предостерегли от провокаций

Повышенные меры предосторожности в районе Сирии оправданы, так как ситуация может усугубиться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в арабской республике.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», – приводит РБК слова Пескова.

Ранее Минобороны РФ объявило о проведении широкомасштабных учений в акватории Средиземного моря. Они пройдут с 1 по 8 сентября с участием кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в маневрах примут участие более 25 военных кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». В них также будут задействованы самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, самолеты Су-30СМ морской авиации и истребители Су-33.

В ходе учений моряки и летчики отработают задачи противовоздушной обороны, защиты от подводных лодок и диверсионных групп. В Минобороны РФ также заявили, что у берегов Сирии развернута самая крупная за все время операции группировка России.

Как писал «Новый День», Минобороны РФ также заявило, что заявило, что в Сирию под прикрытием «Белых касок» завезли крупную партию химического оружия, чтобы совершить провокацию, которая стала бы поводом для обвинений в адрес армии Башара Асада. Кроме того, официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для инсценировки провокации с применением химоружия в Идлибе.

В Пентагоне назвали заявление Минобороны России о наращивании военного присутствия у Сирии «не более чем пропагандой». Российский посол в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон от «очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии». Напомним также, что 26 августа американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска ее президента Башара Асада применят химоружие

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.18

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