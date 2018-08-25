В Сирии готовят очередную инсценировку применения химического оружия

Боевики, обученные британскими наемниками, собираются сымитировать применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. США уже готовы нанести удар по САР в ответ на эту «химиатаку», в которой хотят обвинить правительственную армию сирийского лидера Башара Асада.

О готовящейся в провинции Идлиб постановке РИА «Новости» рассказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, подготовкой боевиков, которые будут участвовать в инсценировке, занималась британская частная военная компания «Олива».

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок», – рассказал Конашенков. Провокацию готовит террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», сформировавшаяся на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

Представитель Минобороны уточнил, что информация подтверждена одновременно несколькими независимыми источниками. В район Джиср эш-Шугур привезли восемь емкостей с хлором для имитации «химатаки». Затем отравляющее вещество перебросили в деревню Халлюз.

Инсценировка должна стать поводом «для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии». Ранее стало известно, что в Персидский залив зашел американский эсминец. Кроме того, на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик армии США с крылатыми ракетами на борту.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 25.08.18

В Китае пожар унес жизни 18 человек. / Ученые обнаружили у человека новый кроветворный орган. / Ученые установили причину перманентного голода и ожирения. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»