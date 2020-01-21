Россия рассказала в ООН о фальсификации химатаки в Сирии

Россия предоставила Совбезу ООН свидетельства фальсификации химатаки в сирийской Думе в 2018 году. Обсуждение этого вопроса состоялось на заседании по «формуле Аррии» – неформальной встрече, не предусмотренной уставом ООН.

По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, который выступил с докладом по теме, опрос очевидцев показал, что на самом деле в больнице Думы не было пострадавших от применения химоружия людей. Он подчеркнул, что все попытки экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поставить под сомнение первоначальный доклад об итогах расследования событий в Думе, были проигнорированы.

РИА «Новости» отмечает, что российским представителям не удалось убедить всех участников встрече в факте фальсификации. Так, например, уверенность в правдивости первоначального доклада сохранили представители Эстонии, Великобритании и США.

Как писал «Новый День», сирийскую Думу, где весной 2018 года якобы произошла химатака, посетили журналисты американского телеканала One America News Network. Им не удалось обнаружить следов или свидетельств применения химического оружия. 7 апреля о применении в Думе химоружия, сообщил ряд общественных организаций, в том числе «Белые каски», которые возложили ответственность за атаку на власти Сирии.

Данные обвинения стали предлогом для США, Великобритании и Франции для нанесения ракетного удара по сирийским объектам, где, как утверждалось, производилось химоружие. В Минобороны РФ заявили, что никаких следов такой химатаки обнаружить не удалось, и назвали соответствующие видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие люди, постановочными. Как рассказал журналист телеканала Пирсон Шарп, он посетил вместе с представителями властей Сирии место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.

По его словам, он также опросил еще 40-50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку. «Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них», – сказал Шарп.

В марте 2019 года ОЗХО представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха. Однако в майской версии доклада этот вывод опровергли. В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, которая утверждает, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. В декабре того же года WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященную расследованию ОЗХО по химатаке в Думе, которые также указывают на подтасовку результатов доклада организации.

В конце ноября в Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в Идлибской зоне деэскалации.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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