Полиция Стамбула расследует смерть основателя «Белых касок»

Один из создателей некоммерческой организации «Белые каски», отставной офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой источники.

Тело Ле Мезюрье обнаружили рядом с домом, где он проживал. По неподтвержденным сведениям, он мог упасть с балкона своей квартиры.

Турецкое издание Sozcu, в свою очередь, пишет, что незадолго до смерти британец принимал антидепрессанты.

Турецкие правоохранители начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье, сообщают стамбульские власти.

«Белые каски» действуют в контролируемых оппозиционным силами районах Сирии и не сотрудничают с сирийскими властями. В организации заявляют, что ее цель – оказание помощи людям в зоне боевых действий в Сирии.

Напомним, 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Ле Мезюрье – бывший агент британской спецслужбы MИ-6 и «засветился» в конфликтах по всему мира, в том числе на Ближнем Востоке и на Балканах. По ее словам, о связях британца с террористическими организациями известно еще со времен его работы в Косово.

Захарова назвала «Белые каски» пособниками террористов, авторами и исполнителями информационных вбросов.

В феврале прошлого года продюсер канала Би-би-си Сирия обвинил организацию в фабрикации видео, которое впоследствии использовалось в качестве доказательства применения правительственными войсками Сирии запрещенного химического оружия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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