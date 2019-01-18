Турецкий план по Сирии оказался под угрозой

Турция и США имеют шанс договориться относительно будущего Сирии. Однако им не позволяют это сделать. Причина – желание американской оппозиции создать конфликт между странами. Тем не менее, существует вероятность того, что турецкий и американский президенты Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп все же смогут преодолеть разногласия.

Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Инициатива администрации Белого дома вывести свои войска из Сирии привела к формированию панических настроений в международном сообществе. При этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон окончательно сокрушил все надежды на благополучный исход своего турецкого турне, когда сделал весьма двусмысленное заявление в Израиле относительно американского участия в сирийском концерте. Болтон покинул столицу Турции практически ни с чем, за исключением подтверждения того, что курдские отряды «YPG» связаны с «Рабочей партией Курдистана», что, впрочем, и так было многим известно. Эрдоган вполне обоснованно не согласился встречаться с американским советником, тем самым, дав понять, что Болтон не рассматривается турецкой стороной в качестве уполномоченного агента Вашингтона в делах Сирии. Президент Турции рассчитывал на личную встречу с Трампом, и только с ним был готов говорить о будущем «американских янки» в процессе урегулирования сирийского кризиса. Между тем, президент США полагал, что Болтон, а также Джеймс Джеффри и Джозеф Данфорд смогут переломить сопротивление турков. Однако у посланников Трампа отсутствовало не только четкое понимание логики действий главы Белого дома, но и конкретный план, вследствие чего, им была позволена только роль слушателей турецких возражений.

В свою очередь, Эрдоган в своей статье, опубликованной в газете The New York Times, предложил собственный план разрешения сирийской проблемы после вывода американских войск. Он выступил с предложением образовать так называемые «силы стабильности» в регионе, в состав которых могут войти и представители курдов, не принимающих участие в деятельности «YPG» и «РПК». В частности, Эрдоган отметил, что избираемые посредством всенародного голосования муниципальные советы получат полный контроль над территориями, в настоящее время занятыми курдскими вооруженными формированиями и запрещенной в России террористической группировкой «ИГИЛ». Кроме того, турецкий лидер гарантировал то, что Анкара окажет необходимую консультативную и техническую помощь для нормального функционирования народных советов в Сирии. При этом Эрдоган подчеркнул, что основная забота Турции состоит в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ), а также в сотрудничестве с Москвой и Вашингтоном.

Таким образом, предложенный план оказался практически единственным доказательством того, что Анкара действительно готова приложить максимум усилий, чтобы содействовать нейтрализации сирийского конфликта. Однако США отказались даже заметить турецкую инициативу, что было сделано совершенно напрасно. Так, в результате операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» Турция подтвердила, что она в состоянии решать проблемы в Сирии не только военным путем, но и путем переговоров. Поэтому если Вашингтон действительно желает добиться каких-то ощутимых побед в сирийском театре военных действий, то ему так или иначе нужно сотрудничать с турками. Это особенно важно, так как если Белый дом хочет сбалансировать участие Москвы и Тегерана в политике президента Сирии Башара Асада, то он может это сделать посредством Анкары.

Можно предположить, что определенные палки в колеса турецко-американскому сотрудничеству вставляет так называемое наследие Барака Обамы. Именно под давлением этого наследия Вашингтон отказал Анкаре в реализации совместного плана по освобождению Ракки. Теперь же это наследие пытается повлиять на Дональда Трампа, распространяя среди международных партнёров (Израиль и Саудовская Аравия) сказки о турецкой агрессии.

Враждебно настроенные к Турции сотрудники американской администрации настаивают на том, что у Вашингтона есть несколько вариантов для того, чтобы избежать сближения с Анкарой. Прежде всего, по их мнению, США имеют возможность отдать освобождённые сирийские районы под контроль арабской коалиции, куда бы вошли Египет и Саудовская Аравия. Однако такой вариант в корне несостоятелен по той причине, что в нем отсутствуют основные движущие силы, которые этот вариант могли бы реализовать. Эр-Рияд в результате изнурительной войны в Йемене и скандала, вызванного убийством журналиста Джемаля Хашогги, не в состоянии ничего предлагать, за исключением инвестиций. И в том случае, если Вашингтон все же пожелает реализовать именно этот вариант, то он столкнется с кучей иранских и проасадовских группировок, которым будет некого противопоставить.

Между тем, согласно другому варианту, предлагаемому противниками Турции, Вашингтон может договориться с Москвой о том, чтобы турки не вмешивались в сирийский конфликт. Тем не менее, и этот вариант крайне утопичен, поскольку Анкара, по большому счету, играет в собственную игру в Сирии, а потому голос Кремля для нее в этом деле не является решающим. Кроме того, если даже допустить, что Белый дом все же консолидируется с Россией против турок, то Тегеран вновь пожелает занять свободную нишу, тем самым, создав для США ещё больше проблем. Но самое интересное будет в том, что реализация этого сценария даёт Москве полный карт-бланш на Ближнем Востоке, поскольку практически все страны ближневосточного региона станут обращаться именно к Москве за консультациями относительно дальнейших действий.

В этой связи Дональду Трампа, который формально выступает за пресечение активной внешней политики России, будет достаточно трудно объяснить американскому электорату то, почему он, несмотря на генерирование международных санкций по отношению к Москве, все же согласился отдать под ее контроль весь Ближний Восток. И в таких условиях план Турции по созданию муниципальных советов может быть, пожалуй, единственно правильным, поскольку позволяет заполнить вакуум власти в Сирии местными силами, тогда как «YPG» совместно с «РПК» получат большую пощечину от Анкары и уже не смогут ничем возразить: ведь курды также будет представлены в составе народных советов.

В любом случае, Трамп и Эрдоган могли бы договориться. Но договорятся ли?!..

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 15.01.19

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