Период неопределенности: Асад лично принял решение об отставке

Сирийский лидер Башар Асад, который находится на посту президента с 2000 года, лично принял решение об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства был личным решением Асада», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время в Кремле пока затрудняются прогнозировать, как будет развиваться ситуация в Сирии. «Сейчас время глубокого анализа происходящих событий. Пока трудно предугадать окончательные формы, которые последуют после этого периода неопределенности», – отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли риск, что Россия потеряет свое военное влияние на Ближнем Востоке после отставки Асада.

«Россия продолжает свой диалог со всеми региональными странами. Мы продолжим этот диалог, у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется – торгово-экономическое и другое. Все эти процессы мы намерены продолжать», – уточнил представитель Кремля.

8 декабря МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала. Накануне в сирийском посольстве подтвердили, что Асад находится в Москве.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube