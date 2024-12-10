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Нефти и газа там достаточно: отставка Асада на руку Западу

Башар Асад. Фото из архива kremlin.ru

Отставка президента Сирии Башара Асада, находившегося на своем посту с 2000 года, в интересах Запада и США, которые нацелены на использование территории арабской республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они», – выразил уверенность белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

Как считает Лукашенко, сирийские оппозиционные силы, которые захватили власть в Сирии, вряд ли будут разрывать отношения с Россией и Белорусией. «Если разорвут, считайте, что это американцы и Запад сделали», – отметил президент Белоруссии.

Напомним, 8 декабря МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, а Россия в этих переговорах не участвовала.

Накануне в сирийском посольстве подтвердили, что Асад находится в Москве. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сирийский лидер лично принял решение о своей отставке.

Минск, Светлана Антонова

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Метки / Сирия

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