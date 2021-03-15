На границе с Турцией уничтожили автовозы с контрабандной нефтью

В Сирии в ходе ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией в минувшее воскресенье, 14 марта, было уничтожено несколько бензовозов с сирийской нефтью. По данным телеканала Al-Hadath, под обстрел также попали склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб. Среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, однако о их числе данных нет.

7 марта обстрелу подвергся контролируемый протурецкими группировками рынок нефтепродуктов в городе Эль-Баб к северу от от Алеппо. Тогда было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибло четыре человека, еще 24 получили различные ранения. Телеканал сообщал, что огонь велся с позиций сирийской армии.

Правительственная газета Al-Watan в свою очередь отмечает, что нефтяные рынки и склады подвергаются обстрелам членов враждующих между собой оппозиционных группировок, которые стремятся стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенных нефтепродуктов.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 15.03.21

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