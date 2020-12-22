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Вторник, 22 декабря 2020, 09:44 мск

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Конгрессмен предложил стратегию низложения Асада и вывода войск РФ из Сирии

В США вознамерились разработать стратегию по выводу российских войск с территории Сирии и отстранения от власти избранного президента страны Башара Асада. Автором законопроекта выступил конгрессмен Джо Уилсона. По его замыслу, также следует ввести санкции в отношении лиц, которые сотрудничают с официальным Дамаском.

По мнению конгрессмена, следует дать оценку влиянию Москвы и официального Тегерана на положение дел в Сирийской Арабской Республике и «преследуемым ими целям», а также потенциальным угрозам от этих действий для США. Уилсон полагает, что его законопроект «поддержит стремление сирийского народа» и поможет Сирии стать «свободным и демократическим» государством.

Как сообщает RT со ссылкой на копию документа, в нем голословно утверждается, что российские военные и сирийские правительственные войска наносят авиаудары по гражданскому населению страны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.12.20

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