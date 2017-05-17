Путин защитил Трампа и поведал о «тупых» и «нечистоплотных» людях в США / «Америку поразила политическая шизофрения»

Публикации за 17.05.17

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о «секретах», якобы выданных президентом США Дональдом Трампом главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову во время их встречи на прошлой неделе.

Путин счел «политической шизофренией» обвинения в адрес Трампа в «сливе» секретной информации главе МИД РФ. «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения (в отношении) действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», – заявил российский президент на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Он пояснил, что внутриполитическую ситуацию в США «раскачивают под антироссийскими лозунгами». Он добавил, что занимаются этим «либо просто тупые», либо «опасные и нечистоплотные люди». «Но, в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем», – заверил Путин.

Президент РФ также заявил, что российские власти готовы предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы Лаврова с Трампом, если «американская администрация президента этого захочет».

Глава российского государства также пошутил о том, что сделает министру иностранных дел РФ выговор за то, что тот «не поделился секретами». «Я сегодня с ним (Лавровым – прим. ред.) на этот счет уже разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился: ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», – сказал Путин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном 10 мая. Позже Трампа обвинили в том, что он раскрыл Лаврову полученную из Израиля «засекреченную информацию», касающуюся, по данным СМИ, в том числе планов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет, летящий в Соединенные Штаты, что поставило под угрозу информатора в рядах ИГ. В Белом доме опровергли все обвинения в адрес президента. Трамп написал в своем твиттере, что как президент имел полное право делиться важной информацией с Россией.

Сочи, Светлана Петрова

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