NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 17.05.17

Путин защитил Трампа и поведал о «тупых» и «нечистоплотных» людях в США / «Америку поразила политическая шизофрения»
Скриншот видео с сайта Kremlin.ru

Путин защитил Трампа и поведал о «тупых» и «нечистоплотных» людях в США «Америку поразила политическая шизофрения»

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о «секретах», якобы выданных президентом США Дональдом Трампом главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову во время их встречи на прошлой неделе.

Путин счел «политической шизофренией» обвинения в адрес Трампа в «сливе» секретной информации главе МИД РФ. «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения (в отношении) действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», – заявил российский президент на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Он пояснил, что внутриполитическую ситуацию в США «раскачивают под антироссийскими лозунгами». Он добавил, что занимаются этим «либо просто тупые», либо «опасные и нечистоплотные люди». «Но, в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем», – заверил Путин.

Президент РФ также заявил, что российские власти готовы предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы Лаврова с Трампом, если «американская администрация президента этого захочет».

Глава российского государства также пошутил о том, что сделает министру иностранных дел РФ выговор за то, что тот «не поделился секретами». «Я сегодня с ним (Лавровым – прим. ред.) на этот счет уже разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился: ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», – сказал Путин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном 10 мая. Позже Трампа обвинили в том, что он раскрыл Лаврову полученную из Израиля «засекреченную информацию», касающуюся, по данным СМИ, в том числе планов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет, летящий в Соединенные Штаты, что поставило под угрозу информатора в рядах ИГ. В Белом доме опровергли все обвинения в адрес президента. Трамп написал в своем твиттере, что как президент имел полное право делиться важной информацией с Россией.

Сочи, Светлана Петрова

Сочи. Другие новости 17.05.17

Транспортная реформа в Екатеринбурге начала политизироваться: депутаты гордумы вызвали чиновников на разговор. / Собянин умудрился провалить «аттракцион неслыханной щедрости». Столичная реновация аукнется на президентских выборах, – считают политологи. / «Стоит ли упоминать про секс-шоп в художественной школе?»: Гордума Екатеринбурга пишет письмо-просьбу Куйвашеву.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter