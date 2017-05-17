«Террористы готовятся взорвать самолет»: Трамп поделился с Лавровым зловещими планами ИГ

Публикации за 17.05.17

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся на прошлой неделе, раскрыл секретные данные о планах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроить теракт на борту самолета, летящего в США. Эта информация была получена Вашингтоном от израильского разведчика в рядах ИГ, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Отмечается, израильский информатор передал множество разведсведений, в том числе информацию о планах террористов пронести в пассажирский авиалайнер бомбу, спрятанную в ноутбуке, что затруднило бы ее обнаружение для служб безопасности аэропорта. После полученных данных в США задумались ввести запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах из некоторых исламских стран и стран Евросоюза.

Источник телеканала отметил, что информация о подготовке теракта была передана США Израилем при условии, что она останется секретной. Передачей сведений российскому министру американский президент поставил под угрозу жизнь израильского разведчика, утверждает ABC.

Ранее издание The Washigton Post обвинило Трампа в том, что тот передал главе российского внешнеполитического ведомства секретную информацию. В ответ глава Белого дома заявил, что как президент имел полное право поделиться с Россией сведениями о борьбе с терроризмом и угрозе безопасности полетов. Советник президента США по нацбезопасности Гербер Макмастер, в свою очередь, указал, что переданная Трампом Лаврову информация была «абсолютно уместной». А посол Израиля в США Рон Дермер отметил, что страны продолжат тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.05.17

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