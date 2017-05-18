США: делу о «вмешательстве России» добавили спецпрокурора

Публикации за 18.05.17

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен спецпрокурором для расследования «попыток вмешательства» Москвы в президентские выборы в США, сообщает американский минюст. Он должен обеспечить независимость расследования, заявил заместитель генерального прокурора Род Розенстайн.

Мюллеру предстоит изучить «любые связи и взаимодействия между российским правительством и лицами, имеющими отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа», говорится в сообщении ведомства. «Общественный интерес требует поручить это расследование человеку, обладающему определенной независимостью от обычной системы подчинения», – отметил Розенстайн, передает «Немецкая волна». Он подчеркнул, что у Мюллера «будут все необходимые ресурсы для проведения тщательного и полного расследования. «Я убежден, что он будет следовать фактам, соблюдать закон и добиваться справедливого итога», – заключил Розенстайн. Отметим, что Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы, затем работал в Минюсте США. До назначения на новый пост он трудился в своей частной юридической фирме.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждет итогов расследования. «Тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем: не было никаких тайных связей между моим штабом и какими-либо иностранными структурами», – подчеркнул он.

Спецслужбы США и ряд американских политиков неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в выборы президента США. Они утверждали, что президент РФ Владимир Путин «лично поручил» начать кампанию с целью опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.

Вашингтон, Светлана Петрова

Вашингтон. Другие новости 18.05.17

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