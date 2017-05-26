Расстрел христиан в Египте: МИД РФ выпустил предупреждение для россиян

Публикации за 26.05.17

МИД России попросил российских граждан, находящихся в Египте, избегать мест массового скопления людей после атаки на автобус с христианами, в результате которой погибли десятки человек.

«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня в египетской провинции Эль-Минья произошел теракт, жертвами которого стали христиане-копты. Вооруженные люди открыли огонь из пулеметов по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила. Жертвами нападения, по последним данным, стали 35 человек, несколько десятков получили ранения. Среди погибших есть дети. «Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее», – отмечается в сообщении МИД РФ.

«В Москве подтверждают принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители. Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – заявили в МИД России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.05.17

Как Додон проник в Кремль?. / Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин. МИД России: действия Таллина не останутся без ответа. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»