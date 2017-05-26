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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.05.17

Террористы расстреляли автобус с христианами в Египте. Погибли 35 человек, десятки раненых (ФОТО)

Террористы расстреляли автобус с христианами в Египте. Погибли 35 человек, десятки раненых (ФОТО)

В Египте вооруженные люди атаковали автобус, перевозивший христиан-коптов. В результате нападения в провинции Эль-Минья, по последним данным, погибли 35 человек, в том числе дети, еще 26 человек получили ранения, передает спутниковый телеканал «Аль-Арабийя». Ранее египетские СМИ сообщали о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых.

Неизвестные атаковали один из двух автобусов с верующими, направлявшимися из провинции Бени-Суэйф в монастырь святого Самуила, расположенный неподалеку от города Эль-Минья. Нападавшие на двух автомобилях открыли огонь по христианам из пулеметов. В атаке участвовали, по разным данным от 8 до 10 человек в похожей на военную форме.

Ответственность за кровавое нападение пока никто на себя не взял. В настоящее время в районе атаки работают представители сил безопасности Египта.

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта и в последние месяцы не раз становились жертвами атак исламских экстремистов. 9 апреля террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) устроили взрывы в двух коптских христианских церквях – в городах Танта и Александрии, в результате которых погибли 43 человека. Жертвами стали в основном верующие, пришедшие на службу в христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). После этих терактов в Египте на три месяца был введен режим чрезвычайного положения.

В начале мая террористы пригрозили новыми нападениями. Экстремисты через близкие к ИГ СМИ призвали мусульман держаться подальше от скоплений христиан и иностранцев, а также от мест дислокации армии или полиции Египта, а также от правительственных учреждений, передает «Немецкая волна».

Каир, Светлана Петрова

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