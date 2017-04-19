Боевики ИГ атаковали пост полиции возле монастыря Святой Екатерины на Синае

Публикации за 19.04.17

Боевики напали на контрольно-пропускной пункт полиции рядом с древним монастырем Святой Екатерины на Южном Синае. В результате стрельбы погиб полицейский, еще 3 правоохранителей получили ранения. Экстремисты открыли огонь по силовикам в нескольких сотнях метров от входа в монастырь, сообщает BBC. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Православный монастырь Святой Екатерины, главная туристическая достопримечательность Синайского полуострова, расположен у подножия горы Синай. Он является одним из древнейших христианских монастырей мире, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 9 апреля террористы ИГ устроили взрывы в двух коптских христианских церквях – в городах Танта и Александрии, в результате которых погибли 43 человека. Жертвами стали в основном верующие, пришедшие на службу в христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). После этих терактов в Египте на три месяца был введен режим чрезвычайного положения.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.04.17

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