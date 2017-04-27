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Общество

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Публикации за 27.04.17

От террористов не спастись: большинство россиян боятся отдыха в Египте / Только 14% граждан планируют поехать на египетские курорты

От террористов не спастись: большинство россиян боятся отдыха в Египте Только 14% граждан планируют поехать на египетские курорты

Более половины населения России (65%) считают, что Египет не способен обеспечить защиту российских туристов от террористов, свидетельствуют итоги , проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 18% респондентов придерживаются противоположного мнения, 17% затруднились с ответом.

Согласно данным исследования, 90% опрошенных никогда не были в Египте, а 82% вовсе не собираются посещать эту страну в ближайшем будущем.

Только 14% граждан планируют отдохнуть на курортах Красного моря в этом году или в перспективе ближайших лет. Эта доля значительно выше среди тех, кто уже отдыхал в Египте: 73% посещавших его много раз готовы туда вернуться.

О желании отправиться в Египет чаще говорит молодежь в возрасте 25-34 лет (30%), тогда как пожилые люди, от 60 и старше, предпочитают воздержаться от подобных планов на отдых (3%).

Из опроса также следует, что половина россиян (52%) не рекомендуют своим близким отдыхать в Египте. Из них 25% выступили категорически против подобного туризма. Рекомендовали бы посетить Египет 26% участников опроса. Это направление чаще советуют жители России, которые там побывали уже много раз (61%) или хотя бы один раз (53%).

В то же время несколько уменьшилось число тех, кто поддерживает запрет на полеты в Египет – с 76% в 2015 году до 70% в нынешнем году. Одновременно выросло количество россиян, настроенных против запрета – с 16% в 2015 году до 20% в 2017 году.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя данные опроса, заявил, что «сегодня сохраняется представление о Египте как о потенциально опасном направлении», несмотря на «позитивный опыт и впечатления большинства россиян». «Среди причин – свежие воспоминания о трагедии над Синаем и очередная серия терактов в различных странах мира, включая Египет», – пояснил он.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта. Расследование продолжается до сих пор.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» посредством метода телефонного интервью был проведен 24-25 апреля 2017 года. В опросе участвовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва, Светлана Петрова

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