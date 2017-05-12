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Туризм

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Публикации за 12.05.17

Поездки россиян в Египет оказались под вопросом / Египтяне устали латать дыры в безопасности своих аэропортов

Поездки россиян в Египет оказались под вопросом Египтяне устали латать дыры в безопасности своих аэропортов

Египетские власти оказались не готовы к требованиям, предъявляемым российской стороной к безопасности полетов. Открытие авиасообщения с Египтом откладывается на неопределенный срок. Российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции аэропортов.

Диалог о присутствии российских специалистов по безопасности в воздушных гаванях Египта был приостановлен, передает «Интерфаксу» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, именно египетская сторона отказалась от дальнейших переговоров по этой теме. Каир настаивает на том, что сможет своими силами обеспечить безопасность туристов, что идет вразрез с прежними договоренностями.

Россия так и не получила от Египта приглашения на проведения очередной инспекции по вопросу соблюдения норм безопасности. Вероятно, претензии, высказанные в ходе проведения прошлых проверок, не были устранены, сообщает источник.

Меморандум о сотрудничестве египетских и российских специалистов в сфере гражданской авиации был одобрен правительством РФ в феврале текущего года. Тогда Министерство транспорта России отмечало, что сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности. Ранее российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира и отметили ряд нарушений, которые Египет должен был устранить.

В марте спикер палаты депутатов Али Абдель Аль на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко заявил, что Египет выполнил все требования в области безопасности, выдвинутые РФ, и ждет возврата российских туристов. Глава Софеда РФ тогда сказала, что программа по обеспечению безопасности в египетских аэропортах выполнена более чем на 90%. Остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции этого большого совместного плана.

В то же время эксперты не высказывали оптимизма по этому вопросу. Экс-глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят заявил, что российские туристы массово вернутся на египетские курорты на Красном море не раньше сентября-октября 2017 года. По его словам, консультации между двумя странами, не ограничиваются авиацией, а также затрагивают повышение уровня безопасности и в отелях. «Пока все указывает на отсутствие прогресса на этом направлении», – заключил эксперт.

Тем временем, результаты последних соцопросов говорят о том, что большинство россиян боятся отдыха в Египте. Более половины населения России (65%) считают, что египетские правоохранители не способны обеспечить защиту туристов от террористов, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле. Только 14% граждан планируют отдохнуть на курортах Красного моря в этом году или в перспективе ближайших лет.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта. Расследование продолжается до сих пор.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 12.05.17

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