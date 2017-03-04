Еще немного, еще чуть-чуть: Египет выполнил требования РФ по обеспечению авиабезопасности на 90%

Публикации за 04.03.17

Египет выполнил все требования в области безопасности, выдвинутые РФ, и ждет возврата российских туристов. Об этом заявил спикер палаты депутатов Египта Али Абдель Аль на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Матвиенко подтвердила: «Авиационные власти и спецслужбы двух стран провели колоссальную работу по реализации совместного плана мероприятий по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Можно сказать, что этот план выполнен более чем на 90%. Остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции этого большого совместного плана». По словам главы Софеда РФ, как только египетская сторона сообщит, что эти четыре позиции доработаны до конца, группа российских экспертов сделает окончательное заключение.

Матвиенко добавила, правительство РФ уже утвердило протокол между Россией и Египтом, необходимый для возобновления прямого авиасообщения. Теперь протокол должна подписать египетская сторона.

Между тем, Турция вернулась на лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов: на этапе раннего бронирования на это направление приходится до 50% продаж ведущих игроков рынка. Турция опережает другие страны по бронированию не только на весну и лето, но и сентябрь, и даже октябрь Стоимость недельного тура на двоих взрослых с проживанием в отеле 4* по системе «все включено» (перелет, проживание, трансфер, страховка) с заездом в мае, по данным АТОР, стартует от 25 тысяч рублей.

На этом фоне Крым, перетянувший в 2016 году на себя часть потенциального турпотока Турции и Египта благодаря закрытию этих направлений для россиян, продолжает поднимать цены и не торопится кардинальным образом модернизировать и расширять инфраструктуру. Как результат, объемы бронирования на высокий сезон в январе-феврале сократился почти на 25% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

Каир, Игорь Юров

Каир. Другие новости 03.03.17

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