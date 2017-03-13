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Туризм

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Публикации за 13.03.17

Мнение: Российские туристы вернутся на курорты Египта не раньше осени

Мнение: Российские туристы вернутся на курорты Египта не раньше осени

Российские туристы массово вернутся на египетские курорты на Красном море не раньше сентября-октября 2017 года. Такое мнение высказал экс-глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят.

Эксперт отметил, что зимний туристический сезон в Египте завершился, и он не ожидает, что авиаперелеты на курорты возобновятся до сентября или октября. Он связывает это, в том числе, с новыми требованиями России о повышении мер безопасности в египетских гостиницах. «Продолжаются консультации между двумя странами, и они не ограничиваются авиацией, а сейчас затрагивают также повышение уровня в отелях, в том числе, безопасности, – приводит слова эксперта РИА «Новости». – Пока все указывает на отсутствие прогресса на этом направлении».

В то же время, по словам аз-Заята, регулярное авиасообщение между двумя странами возобновится «в ближайшей перспективе». Он убежден, что открытие регулярных рейсов в Каир произойдет более легко, чем возобновление чартерных перевозок, поскольку оно связано с бизнес-поездками пассажиров. Кроме того, регулярными рейсам в египетскую столицу будут пользоваться не только российские граждане, но и представители других стран.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта. Расследование продолжается до сих пор.

Москва, Наталья Аникина

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