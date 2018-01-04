российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 января 2018, 19:26 мск

В мире

Путин открыл воздушный мост с Каиром

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Оно прекратилось в конце 2015 года после крушения самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Египтом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.

«О внесении изменений в Указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.01.18

Польша назвала условия поставок российского газа. / В Крыму продемонстрировали Вашингтону и Киеву скорость развёртывания комплекса С-400. / Доскакались: на Украине подвели итог «свободной торговле» с ЕС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Открытия авиасообщения с Египтом в этом году ждать не стоит

От террористов не спастись: большинство россиян боятся отдыха в Египте

Метки / Египет

Минтранс РФ грозит строгими проверками аэропортам Египта

«Пристегните ремни»: Россия готова возобновить авиасообщение с Египтом

В Египте нашли две древние гробницы

Теракт в Египте: погибших уже 305. В числе жертв – десятки стариков и детей

В Египте уничтожены 30 причастных к атаке на мечеть террористов и их оружейные склады

После масштабного теракта в Каире введен режим ЧП. Путин предложил помощь

Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235

В мечети Египта прогремел взрыв: 75 человек погибли, десятки ранены

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Туризм, Египет,

Новости партнеров