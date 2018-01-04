Путин открыл воздушный мост с Каиром

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Оно прекратилось в конце 2015 года после крушения самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Египтом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.

«О внесении изменений в Указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.01.18

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