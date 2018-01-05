российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 января 2018, 13:34 мск

Туризм

Ростуризм дал «добро» на туры через Каир

Ростуризм подтверждает, что туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения со столицей Египта.

При этом в силе остается запрет на авиаперевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые туры в эти города запрещены. Ожидается, что окончательные переговоры о полном снятии ограничений, вызванных опасениями за безопасность туристов, состоятся в апреле.

На этом фоне, пишет «РГ» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, массового спроса на путевки в Каир ждать не стоит, даже если будет разрешен внутренний перелет или трансфер на автобусе из Каира на египетские курорты.

Наопмним, авиасообщение с Египтом и продажа турпутевок в эту страну были ограничены в 2015 году после взрыва на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В результате этого теракта погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Позже российские специалисты неоднократно проверяли организацию работы служб безопасности аэропортов Египта, а она оставляет желать лучшего. Власти североафриканского государства заявляют, что проблема решена. Воздушные гавани египетских курортов ждут финальные проверки.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 04.01.18

Коварный склон: крымская гора не покорилась китайскому джипу (ФОТО). / Путин открыл воздушный мост с Каиром. / Сотни южноуральцев лишились отдыха из-за аномальной зимы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Путин открыл воздушный мост с Каиром

Метки / Египет

Путин открыл воздушный мост с Каиром

Минтранс РФ грозит строгими проверками аэропортам Египта

«Пристегните ремни»: Россия готова возобновить авиасообщение с Египтом

В Египте нашли две древние гробницы

Теракт в Египте: погибших уже 305. В числе жертв – десятки стариков и детей

В Египте уничтожены 30 причастных к атаке на мечеть террористов и их оружейные склады

После масштабного теракта в Каире введен режим ЧП. Путин предложил помощь

Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Туризм, Египет,

Новости партнеров