Ростуризм дал «добро» на туры через Каир

Ростуризм подтверждает, что туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения со столицей Египта.

При этом в силе остается запрет на авиаперевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые туры в эти города запрещены. Ожидается, что окончательные переговоры о полном снятии ограничений, вызванных опасениями за безопасность туристов, состоятся в апреле.

На этом фоне, пишет «РГ» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, массового спроса на путевки в Каир ждать не стоит, даже если будет разрешен внутренний перелет или трансфер на автобусе из Каира на египетские курорты.

Наопмним, авиасообщение с Египтом и продажа турпутевок в эту страну были ограничены в 2015 году после взрыва на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В результате этого теракта погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Позже российские специалисты неоднократно проверяли организацию работы служб безопасности аэропортов Египта, а она оставляет желать лучшего. Власти североафриканского государства заявляют, что проблема решена. Воздушные гавани египетских курортов ждут финальные проверки.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 04.01.18

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