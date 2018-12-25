В АТОР рассказали о сроках возобновления полетов в Египет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе не исключила, в наступающем году для россиян будут открыты некоторые курорты Египта. Об этом она рассказала на пресс-брифинге.

«Нет фактов, но есть ощущение, что Египет, возможно, частично откроется весной 2019 года. Я думаю, что какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть нет. Будем считать это экспертным мнением, так как у нас результатов инспекции пока нет», –цитирует НСН Ломидзе.

Как писал «Новый День», полеты российских самолетов в Египет прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. А апреле текущего года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром. Группа российских экспертов по безопасности отправилась в Египет 10 декабря для проведения инспекции аэропортов курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.18

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