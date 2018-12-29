В Египте взорвали автобус с туристами

Вечером 28 декабря в Каире злоумышленники взорвали автобус с туристами из Вьетнама. Взрыв прогремел в 18:15 по местному времени (19:15 мск) в районе эль-Харам на улице эль-Марьютыя. По предварительным данным погибли четыре человека, в том числе трое иностранцев, еще 12 человек получили различные ранения.

«Мы сегодня вечером посетили пирамиды, потом – фабрику папируса и вернулись в автобус. Вдруг, когда мы уже были в автобусе, услышали очень сильный звук, но я не знаю, откуда он шел. Я ничего не знаю о своих знакомых, знаю только, что моя жена тоже ранена», – приводит слова одного из вьетнамцев РИА «Новости».

Генпрокуратура Египта поручила прокуратуре госбезопасности страны оперативно провести расследование нападения. На месте ЧП следователи изъяли остатки взрывного устройства, записи с уличных камер видеонаблюдения, проводят опрос свидетелей и пострадавших.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено у стены. С большой вероятностью оно было приведено в действие дистанционно. Следователей заинтересовало, что водитель туристического автобуса самовольно отклонился от согласованного безопасного маршрута и поехал по неохраняемой полицией второстепенной улице.

Расследование инцидента взял на личный контроль премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Вскоре после взрыва он посетил пострадавших в больнице и дал распоряжение об оказании им всей необходимой медицинской помощи. По словам медиков, большинство пострадавших получили легкие ранения. Однако несколько человек находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.

Представители египетского туристического сектора опасаются, что данное происшествие может негативно отразиться на ситуации в отрасли, особенно в ожидании возвращения на египетские курорты российских туристов и на фоне притока в страну иностранцев, выбравших Египет для своих новогодних каникул.

Как писал «Новый День», на днях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе не исключила, в наступающем году для россиян будут открыты некоторые курорты Египта. «Нет фактов, но есть ощущение, что Египет, возможно, частично откроется весной 2019 года. Я думаю, что какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть нет. Будем считать это экспертным мнением, так как у нас результатов инспекции пока нет», – цитирует НСН Ломидзе.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. А апреле текущего года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром. Группа российских экспертов по безопасности отправилась в Египет 10 декабря для проведения инспекции аэропортов курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 28.12.18

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