АТОР: В 2019 году путешествия подорожают на треть

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали рост стоимости туров. По оценкам экспертов, путешествия подорожают на 10-30%. Впрочем, компенсировать рост цен граждане смогут за счет раннего бронирования.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, цены вырастут практически во всех сегментах туристического рынка по сравнению с 2018 годом. В то же время скидки на стадии раннего бронирования также будут выше, чем год назад.

В этом году среди россиян повышенным спросом пользовалась Турция, вероятно, в следующем году туры в эту страну вырастут на 25-30%, передает РИА «Новости». «Турки своих туристов вернули, турпоток наработали и завоевали новых сторонников отдыха в этой стране. Кроме того, в Турцию вернулись туристы из Европы, и теперь местному бизнесу нет необходимости заполнять отельные емкости любой ценой», – пояснила Ломидзе. Если Россия откроет прямое авиасообщение с египетскими курортами, это может замедлить рост цен.

В АТОР также отметили, что отдых в Европе подорожает в среднем на 10%.

Что касается путешествий по России, то они будут расти в цене на уровне инфляции. Однако не исключено, что заметно увеличится стоимость речных круизов. Это объясняется подорожание топлива, несмотря на то, что бензин и дизель в 2018 году росли в цене, речники не повышали стоимость своих услуг Кроме того, подорожают и автобусные туры, что опять же объясняется ростом цен на топливо.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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