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Пятница, 16 марта 2018, 14:47 мск

Туризм

С 12 апреля EgyptAir возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания EgyptAir с 12 апреля будет совершать регулярные перелеты между столицами России и Египта. Как сообщает РИА «Новости», перевозчик будет выполнять три рейса в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Ранее о возобновлении перелетов в Египет заявил «Аэрофлот». Авиакомпания планирует запустить в Каир первые самолеты 11 апреля. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года.

Тем временем, стало известно, что в связи с открытием регулярного авиасообщения один из крупнейших туроператоров запустил продажи туров в Египет, пишет RNS. Путевки включают индивидуальные трансферы из аэропорта Каира до отелей курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады.

Как сообщал «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Каир. Другие новости 16.03.18

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