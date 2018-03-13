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Вторник, 13 марта 2018, 19:01 мск

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«Аэрофлот» полетит в Каир в апреле

Крупннейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Египет с 11 апреля. Как говорится в сообщении перевозчика, пунктом назначения будет Каир.

Предполагается, что полеты будут выполняться три раза в неделю в/из терминала F аэропорта «Шереметьево». Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года.

«С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной. Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира», – уточнил «Аэрофлот».

Ранее в расписании столичного аэропорта «Домодедово» появились данные о рейсах египетской авиакомпании EgyptAir из Каира и Москву и обратно. Как следует из сведений на сайте аэровокзала, первый полет планируется 18 марта.

Как сообщал «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

Возобновление полетов уже неоднократно переносилось. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что перелеты откроются в начале февраля 2018 года. Затем египетские СМИ со ссылкой на главу EgyptAir Сафуата Муслима заявили о возобновлении авиасообщения до конца апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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