В Совфеде анонсировали скорое возобновление полетов на курорты Египта

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил сегодня, что авиасообщение России с курортами Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургада – может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом сенатор заявил на встрече с послом Египта Ихабом Насром.

Косачев напомнил, что после подрыва террористами российского самолета над Синайским полуостровом были предприняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов и было восстановлено авиасообщение с египетской столицей.

«Полеты по маршруту Москва – Каир уже восстановлены... На других популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме к взаимному интересу сторон», – цитирует политика РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», полеты российских самолетов в Египет прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. В апреле текущего года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром. Группа российских экспертов по безопасности в декабре прошлого года в очередной раз проинспектировала аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

По данным источников «Вестника АТОР» в авиаотрасли, на этой неделе в Египет вновь должна отправиться группа российских экспертов по авиабезопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.19

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